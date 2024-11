Palermo, gli attori Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi a Ballarò: il backstage dal set di The Bad Guy IL VIDEO

La prima stagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il bad guy che è stato ingiustamente accusato di essere.

Tra banchi di frutta e verdura, incursioni dei registi e comparse della serie, Lo Cascio ci fa da guida con Pandolfi in una passeggiata sui generis nel caratteristico mercato del centro storico palermitano, raccontando aneddoti dal Grand Tour di Goethe e il Conte di Cagliostro e passando per il settecentesco Arco di Cutò.

The Bad Guy, acclamata serie dark comedy diretta Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, torna con la nuova attesissima seconda stagione, in esclusiva su Prime Video da giovedì 5 dicembre e ad annunciarlo sono proprio i protagonisti, Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, nel Ballarò Tour, un inedito backstage girato sul set, nel più antico e vivace mercato di Palermo, Ballarò.

La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene.

Nel cast della seconda stagione anche Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola. The Bad Guy - Seconda stagione sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 dicembre ed è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

The Bad Guy - Seconda stagione è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi; prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film in co-produzione con Amazon MGM Studios, in associazione con il distributore internazionale Fifth Season e in collaborazione con Rai Cinema. Le vendite internazionali nel resto del mondo, sia della prima che della seconda stagione, sono gestite da Fifth Season. Tutti i sei episodi della prima stagione di The Bad Guy sono disponibili su Prime Video in Italia.