Cambia la viabilità in via Lincoln a Palermo e in altre strade per le riprese di un docufilm, l'ordinanza del Comune

L'Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo, al fine di consentire le riprese del docufilm Il Gigante Innamorato, ha emesso un'ordinanza di regolamentazione momentanea della sosta in via Lincoln e in altre strade.

Il provvedimento, nel dettaglio, ordina la regolamentazione della sosta come riportato di seguito: via Guido delle Colonne, tratto compreso tra il civico 8 e il 10: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 17 del giorno 1 dicembre fino alle 17 del giorno 2 dicembre; via Lincoln tra il civico 2 per 50 metri direzione villa Giulia: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 17 del giorno 2 dicembre fino alle 15 del giorno 3 dicembre.

Dal provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso e della produzione.

