Gli inganni su internet e i rapporti dietro il mondo virtuale, partono a Borgetto le riprese del cortometraggio

Avranno inizio lunedì 4 novembre, a Borgetto, in provincia di Palermo, le riprese del cortometraggio Distanze, scritto e diretto da Maddelisa Polizzi (nella foto) che, dopo la laurea in Storia, Scienze e Tecniche della Musica e dello Spettacolo, si è specializzata presso la Nuct di Cinecittà in regia cinematografica.

Cineasta con decennale esperienza e già vincitrice del Premio Barlacio 2018 con Almadarg, in questo nuovo progetto con grande sensibilità affronta il tema dell’inganno su internet, dei rapporti celati dietro il mondo virtuale che per quando veri e profondi si scontrano con realtà spesso nascoste.

Prodotto da Effetto Cinema di Maria Francesca Tona, in collaborazione con la Cinnamon di Riccardo Cannella, il progetto filmico è realizzato con il contributo del Comune di Borgetto e il sostegno di alcune aziende private.

«È un progetto che assieme a Maddelisa curiamo da diversi anni - dichiara Maria Francesca Tona - Non è semplice realizzare e organizzare ma c’è chi di sogni si nutre... e questo penso che per noi sia un sogno che stiamo realizzando con l’aiuto delle maestranze preziose e indispensabili e con il sostegno di tante realtà che avremo modo di ringraziare e far conoscere. Un ringraziamento speciale va al Comune di Borgetto, al Sindaco Roberto Davì, all’assessore alla cultura Giovanni Brusca, a tutta la Giunta Comunale e al capogruppo di maggioranza Fabio Salamone».