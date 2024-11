Il film su Berlinguer, a Palermo il regista Segre incontra il pubblico

Il regista Andrea Segre incontrerà il pubblico, al cinema Ariston di Palermo, per presentare il suo nuovo film «Berlinguer. La grande ambizione», da ieri in tutte le sale cinematografiche. Mercoledì 6 novembre alle 20.30, all'Ariston, in via Pirandello 5, insieme al regista parteciperanno al dibattito anche Antonello Cracolici, presidente della Commissione siciliana Antimafia e Luigi Colajanni, per anni segretario regionale del Partito comunista Italiano che, insieme al giornalista Mario Azzolini, ricorderanno la figura del grande politico italiano.

La pellicola è il racconto biografico della vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano, in un arco di vita che va dal 1973 al 1978 con i momenti più salienti della carriera e dei progetti politici, ma anche sua della vita privata. Anni in cui, tra attentati, Guerra Fredda, trattative impossibili e rapimenti, Berlinguer cerca di cambiare l’Italia. Andrea Segre porta sul grande schermo la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. Nel cast, oltre a Elio Germano, che ha vinto il premio «Vittorio Gassman» come miglior film del concorso Progressive Cinema alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, anche Paolo Pierobon e Roberto Citran. Il film, co-prodotto tra Italia, Belgio e Bulgaria e distribuito da Lucky Red, è stato selezionato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2024.