Mafia, il docufilm su Falcone e Borsellino presentato a Palermo

Un docufilm sulla storia dei due magistrati simbolo dell’antimafia, Falcone e Borsellino, per la regia di Ambrogio Crespi, destinato alle scuole e alle Università. «1992 Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria» è il titolo del lavoro realizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di Palermo, nell’ambito del progetto «Per la legalità contro le

mafie» finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, presentato a Palazzo dei Normanni nell’ambito di una proiezione organizzata Commissione parlamentare regionale antimafia.

«L'obiettivo è utilizzare uno strumento e metterlo disposizione delle scuole. Questo docufilm, infatti, consente a ragazzi che all’epoca ancora non erano nati non solo di avere raccontata quella storia ma di rivedere alcune immagini e alcuni fatti che sono entrati nella nostra vita e che devono essere ricordati come un rischio sempre permanente, del tempo che viviamo», ha detto Antonello Cracolici, presidente della Commissione parlamentare regionale antimafia.