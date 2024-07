Al via la seconda edizione del Castelbuono Film Festival, quest'anno una dedica a Pietro Germi

Al via la seconda edizione del Castelbuono Film Festival. La manifestazione sarà ospitata nel seicentesco chiostro di Francesco e si svolgerà nei giorni 21,22-23 luglio con un programma ricco di giornate di autentica bellezza cinematografica articolato con proiezioni di film, presenze di ospiti ,star del cinema nazionale, dibattiti e incontri a tema.

Castelbuono Film Festival è un appuntamento annuale di riferimento culturale con l'obiettivo di attrarre l'attenzione di tanti appassionati di film, che attraverso lo spettacolo e la cultura cinematografica possa essere anche uno strumento per migliorare l' incoming e l'intrattenimento turistico.

Quest'anno l'evento è intitolato al maestro della cinematografia Pietro Germi che, pur essendo ligure, si può considerare padre della cinematografia targata Sicilia. Cinque dei suoi capolavori sono stati nell'Isola che lui ha definito: «Italia due volte. E tutti gli italiani sono siciliani e siciliani lo sono di più semplicemente».

Quest'anno due ricorrenze legano Germi alla manifestazione che porta il suo nome: i 110 anni dalla nascita, il cinquantenario dalla scomparsa. Germi, è stato un grande regista piccola attore, produttore, scrittore, sceneggiatore, con sceneggiatore, musicista. Nei suoi 27 anni di carriera come regista ha diretto grandi capolavori. "Divorzio all'italiana", gli valse il Prix de la meilleure comédie alla 15° edizione del Festival di Cannes e il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale del 1963. Altri due capolavori sono "In nome della legge", del 1949, "Sedotta e abbandonata". Con quest'ultimo film, del 1964,di cui quest'anno ricorrono i 70 anni dall'uscita, Germi torna per la quinta ed ultima volta a girare in Sicilia, una regione legata al regista genovese da una particolare empatia.