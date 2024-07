Tognazzi e Izzo a Palermo per un film in memoria di Francesca Morvillo

C’è una foto di archivio che li ritrae sorridenti, in una cena, lei con la pelliccia e un abito rosso, lui con i baffi e un completo elegante. Non circola molto altro di loro due in coppia. La foto cristallizza una sera felice di due esistenze spazzate via da 500 kg di tritolo a Capaci sull’autostrada Punta Raisi-Palermo il 23 maggio 1992, una data impressa nella memoria collettiva degli italiani. Morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. «Vogliamo raccontare Francesca, far conoscere il suo amore per Giovanni e la sua vita per la giustizia», dicono Ricky Tognazzi e Simona Izzo che battono oggi (8 luglio) il primo ciak nel borgo marinaro di Sant’Elia, vicino Palermo, del loro film dedicato a Morvillo, proprio con la scena del primo incontro romantico tra di loro. La famiglia del magistrato è d’accordo, «non avremmo potuto senza il loro assenso girare, il fratello Alfredo anche lui magistrato e la moglie Anna ci sono stati molto vicini durante la scrittura», aggiunge Tognazzi.

«C’è tanto da raccontare di Francesca tra le prime magistrato donna d’Italia, per questo crediamo - spiega Izzo - che sia un film necessario e speriamo che dopo questo film quando si nominerà Francesca Morvillo non sia necessario aggiungere il cognome Falcone». Il progetto è in cantiere da due anni e trova ora la luce con l’impegno produttivo di Orange film di Andrea Maffini, mentre per l’uscita in sala c’è già Adler Entertainment. Un casting impegnativo e poi la scelta: Ester Pantano sarà Francesca Morvillo, l’attrice catanese che il pubblico conosce come la Suleima della fiction Makari e nei prossimi giorni madrina al Taormina Film Festival. Falcone è interpretato da Primo Reggiani, che per corrispondere al personaggio sta ingrassando un pò. «Non cercavamo sosia - spiega Simona Izzo - ma attori disposti a lavorare per trovare l’essenza dei personaggi che interpreteranno». Nel cast anche Alfio Sorbello che dà il suo volto a Paolo Borsellino, Giovanni Arezzo che sarà nei panni di Alfredo Morvillo.