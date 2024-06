Carini piange l'attore e regista Ciccio Randazzo, il sindaco Monteleone: «Perdiamo un figlio innamorato del suo paese»

Carini in lacrime per la scomparsa di Ciccio Randazzo, attore e regista che aveva 79 anni. Lottava da tempo contro una malattia e la notizia della sua morte ha profondamente colpito l'intera comunità, dove era molto amato e apprezzato. Tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi sui social che testimoniano l'affetto dei suoi concittadini, ma anche di chi aveva lavorato con lui.

Quelle del sindaco di Carini, Giovì Monteleone, sono parole di grande stima: «L'attore, regista, profondo conoscitore della storia del nostro territorio e autore di diversi libri sul nostro comune, amministratore del Teatro stabile di Carini, fondatore dell'agenzia di formazione artistica MeRa film e socio fondatore della sede locale di Archeoclub d’Italia, Ciccio Randazzo ci ha lasciato. In un post scritto sul suo blog così sì descriveva: «Mi considero un diversamente giovane arricchito da tre passioni che hanno coronato sempre la mia vita. In ordine di tempo: il teatro, la storia locale e la famiglia, quest’ultima diventata primaria per amore, dedizione, supporto ricevuto. Ho incontrato e sposato una bravissima e bellissima donna, che nel tempo mi ha dato in dono tre gioielli… i miei tre meravigliosi figli». E proprio alla moglie Teresa, ai figli Marianna, Giampiero e Luciano e al fratello Giovanni - prosegue il primo cittadino - vanno le mie più sentite condoglianze. Oggi tutta Carini è in lutto perché perde un figlio, innamorato del suo paese, un cittadino attivo che tanto ha donato alla comunità».