Una storia d'amore diventa thriller in un giorno vissuto a Palermo: Gabriele Muccino ha finito di girare, il film uscirà ad ottobre

«Quando la luce dell’alba batte sulle balate di Palermo, provoca trasparenze che non riusciremo mai a ricreare al cinema: ecco perché dico che questa città ha un’anima misteriosa dentro». Gabriele Muccino si è innamorato, lo si vede mentre parla: nei giorni delle riprese di Fino alla fine – che uscirà nelle sale il 31 ottobre – le cronache raccontano che andasse in giro per i vicoli la sera, arrivando fino ai mercati. Per annusare la città e l’aria. Così facendo, sembra che abbia messo in piedi un film sorprendente che racconta una storia che dura 24 ore, una giornata intera, durante la quale Sophie (Elena Kampouris) scoprirà che la vita non è altro che il risultato delle scelte che facciamo.

«Qui a Palermo ho trovato una texture che nel cinema non è ancora stata sfruttata molto, penso a tutti i film di mafia, che se ne facevano? – continua il regista romano – e invece io mi sono innamorato di questa luce, pensate alla zona tra Cefalù e Palermo, pare di essere in un mondo a parte. Ecco, a me non è interessata la città dell’antimafia né quella dei quartieri off, ma ho cercato un palcoscenico stratificato poco sfruttato per una storia che potevo girare ovunque, ma che qui in Sicilia appare diversa. Un motivo ci sarà».