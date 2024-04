Palermo, Edoardo De Angelis al workshop di Ata Lab Academy

Il 9 e 10 aprile scorsi la Ata Lab Academy, scuola di recitazione teatrale e cinematografica ha ospitato per un workshop il maestro del cinema italiano Edoardo De Angelis, adesso pluricandidato ai David di Donatello per il film Comandante con protagonista Pierfrancesco Favino. Due giorni intensi, finanziati per la maggior parte dall'Accademia stessa con l'intento di dare l'opportunità agli attori siciliani di partecipare con un minimo contributo.

Rossella Leone e Giulia Galati sono le ideatrici di questi progetti di formazione e promettono che ne faranno ancora altri. «Da attrice - afferma Rossella Leone - penso alle esigenze di chi come me vive al Sud. Sostenuta da Giulia (regista e autrice) continuerò questo progetto di formazione . L'anno scorso la Ata Lab Academy ha ospitato Francesco Amato, regista cinematografico. Non sono mancati gli attori e registi siciliani come Francesco Scianna e Vincenzo Pirrotta, protagonista e regista del suo film Spaccaossa con Filippo Luna e Salvo Ficarra».