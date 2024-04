L'attore palermitano Claudio Gioè sarà Mike Bongiorno in una nuova serie tv: ciak al via il 18 aprile

L'attore palermitano Claudio Gioè sarà Mike Bongiorno in una mini serie tv dedicata all'amatissimo conduttore morto nel 2009. Le riprese inizieranno a breve a Sofia, in Bulgaria, per poi spostarsi a Torino dove il presentatore è cresciuto dopo l’infanzia trascorsa a New York.

Il protagonista della fiction Makari, che ha già riscosso un grande successo con la nuova stagione, sarà sul set già il 18 aprile: la serie diretta da Giuseppe Bonino sarà composta da quattro puntate, tutte ripercorreranno la vita e le tappe della carriera di Mike Bongiorno, che dopo avere lasciato gli States si trasferì a Torino con la famiglia nel 1924. A distanza di ben cento anni, arriva in tv la sua storia: Gioè vestira i panni del conduttore da adulto, mentre Elia Nuzzolo, attore di ventiquattro anni, interpreterà il presentatore nell'età adolescenziale.

Il giovane attore toscano ha dichiarato di essere felice di questo ruolo: quando Mike Bongiorno è scomparso, lui aveva soltanto nove anni. Conosce il famosissimo conduttore, quindi, grazie ai racconti e agli aneddoti che da sempre hanno caratterizzato la sua storia televisiva e non. Nuzzolo ha prestato il volto a Max Pezzali nella serie «Hanno ucciso l’uomo ragno» in onda in autunno su Sky.