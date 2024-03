Palermo, l'attore americano Stanley Tucci in giro al mercato del Capo: «Qui è tutto incredibile»

Si volta verso la bancarella e indica broccoli, carciofi e melanzane. È incantato dal mercato del Capo di Palermo l'attore statunitense Stanley Tucci, in città per alcuni giorni. «È tutto incredibile», commenta guardandosi attorno. Vincitore di due Golden Globe e tra i protagonisti de «Il Diavolo veste Prada», Tucci è tornato in Sicilia per girare alcune scene di una serie tv che prevede dieci episodi, girati in tutta Italia e prodotta per National Geographic. Le puntate saranno trasmesse da Disney+.

L'attore ha pubblicato sui social le immagini della sua tappa nel capoluogo siciliano: tra i banchi del popolare mercato sorride, parla di arancine e di volerne gustare una quanto prima. Dice di essere e estasiato dal folklore che si respira nell'aria. Tucci, di origini italiane, celebrerà proprio attraverso la serie tv la terra dei suoi antenati, facendo un lungo viaggio tra tradizioni, arte, luoghi e cibo pronti a descrivere per filo e per segno le meraviglie dell'Italia.