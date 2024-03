«Il teorema della felicità» con i palermitani Orio Scaduto e Antonio Cadili al cinema a Bagheria

«Il teorema della felicità», il film ambientato nel difficile periodo del lockdown, approda al cinema. Come annunciato dalla produzione Dorado Pictures, sabato 9 marzo alle ore 20.30 e domenica 10 marzo alle ore 18 il film sarà proiettato al cinema Excelsior di Bagheria. A rendere speciali le due date, la presenza in sala dell’attore bagherese Orio Scaduto, dell’attore Antonio Tancredi Cadili che ha interpretato il difficile ruolo da protagonista del bambino e dell’attore Franco Vella. Gli attori parteciperanno alle proiezioni per ringraziare personalmente il pubblico per l’interessamento all’opera cinematografica.

La sceneggiatura, scritta e diretta dal regista Luca Fortino, narra la storia di un bambino che nel periodo del primo lockdown, impaurito dal rischio della perdita del nonno a cui è molto legato, inventa, a modo suo, una strategia per salvare tutti i nonni del quartiere. Un film che parla di felicità, che rilancia i valori della famiglia e che riporta la dovuta attenzione sugli anziani. Una favola siciliana, così è stata etichettata l’opera cinematografica in occasione della presentazione ufficiale al Festival di Cannes all’edizione del 2022. Una definizione dovuta alla delicatezza con cui lo sceneggiatore Luca Fortino tratta il tema della famiglia ed una linea narrativa a tratti fiabesca, accompagnata in modo magistrale dalle emozionanti colonne sonore del maestro Francesco Perri. Un film ambientato a Palermo con un cast quasi totalmente siciliano.

L’opera cinematografica ha già ottenuto importanti riconoscimenti fra cui: Gold Award Future Film e Gold Award Director Future film all’Hollywood Gold Award; Best of Fest, Best Screenplay Future e Best Child Actor (quest’ultimo ottenuto dal piccolo talento siciliano Antonio Tancredi Cadili) al San Diego Movie Awards; Best future film al Tokyo International Monthly Film Festival; Best future film al Cinematic European Film festival.