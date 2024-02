Me contro Te, Luì e Sofì annunciano un nuovo film

«Sono ufficialmente iniziate le riprese di Me contro Te - Il Film 6, l’ultimo capitolo della saga. Prossimamente al cinema». È l’annuncio sui social della coppia di fidanzati di Partinico, Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Luì e Sofì, veri e propri idoli dei bambini in tutta Italia grazie alle loro perfomance sulla rete che gli ha permesso di esplodere in popolarità tanto che oggi nel loro canale Youtube hanno quasi 7 milioni di fan che li seguono costantemente. I due, che hanno dato vita alla fortunatissima saga dei «Me contro te», stanno preparando una nuova uscita. In questi giorni sono cominciate le riprese del nuovo film.

Ovviamente nessuna indiscrezione filtra su quale sarà il tema, lo sviluppo della trama e il luogo i cui si stanno svolgendo i ciak. La coppia è finita addirittura nel dizionario scolastico della Zanichelli. Sono stati menzionati per la loro bravura comunicativa e assolutamente giovanile. Luì e Sofì realizzano dei video per i bambini, inventando delle storie di avventura che li vedono come protagonisti. Sono anche sbarcati nel mondo cinematografico con diversi lungometraggi che in alcuni casi hanno fatto davvero un record di incassi. Di recente Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno anche trionfato al Tim Music Awards 2023. Sono stati premiati nel corso della serata, che si è svolta all’Arena di Verona ed è andata in onda su Rai Uno, con il «Tma Live». Si tratta di un riconoscimento che si assegna per il successo dei propri tour musicali. Loro hanno davvero sbancato nel corso delle loro serate organizzate in giro per tutta Italia, riuscendo a fare sold out ovunque.