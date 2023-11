Il trailer di Santocielo, il nuovo film di Ficarra e Picone: «La storia più pazza mai scritta»

Online il trailer del nuovo, attesissimo film di Ficarra e Picone, Santocielo, in uscita il 14 dicembre. Santocielo è il titolo del lavoro del duo siciliano, diretto da Francesco Amato in uscita per Medusa Film. (Clicca qui per vedere il trailer)

Nel cast insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta e la partecipazione straordinaria di Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), nella parte di Dio.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini, la produzione del nuovo lungometraggio è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.

Ficarra e Picone avevano già svelato qualche dettaglio del film, prima del trailer, raccontando: «Uno si chiama Aristide l’altro Nicola. Uno dei due è un insegnante di matematica e il destino ha riservato per loro una grande avventura. Vi diciamo soltanto che è la storia più pazza che abbiamo mai scritto».