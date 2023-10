Caccamo set cinematografico, si cercano comparse per un film

Caccamo set cinematografico per un film. A svelarlo è la stessa amministrazione comunale del borgo medievale in provincia di Palermo che ha reso noto che la produzione, per la realizzazione della pellicola, cerca comparse. Al momento non si conosce il titolo del film, ma presumibilmente sarà ambientato nell'età medievale.

Come partecipare al casting

Gli interessati, senza alcuna limitazione d'età, possono mandare una email all'indirizzo: [email protected]. Nell’oggetto occorre scrivere: Casting Caccamo; nella mail: Nome, Cognome, Età, Numero di cellulare. Occorrerà allegare 2 foto, un primo piano e una fotografia della figura intera scattate con il cellulare il giorno stesso in cui verrà inviata l'email, su uno sfondo neutro tipo una parete o della vegetazione.