Casting per una fiction tra Palermo e Trapani, i profili ricercati e come partecipare

Casting in Sicilia per una nota serie televisiva ( non è stato specificato quale e dove va in onda), le cui riprese si svolgeranno da metà ottobre fino a metà novembre nelle province di Palermo e Trapani. Si cercano uomini dai 18 ai 75 anni di origine indiana e africana, bambini e bambine di dai 2 ai 7 mesi di origine indiana e africana.

I casting saranno effettuati online inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Dovranno essere spedite una foto in primo piano (volto ben visibile e su sfondo bianco), una foto figura intera (volto ben visibile e su sfondo bianco), indicare la residenza e il recapito telefonico.

Per quanto riguarda il casting per i minori, dovranno essere spedite una foto in primo piano (volto ben visibile e su sfondo bianco), una foto a figura intera (volto ben visibile e su sfondo bianco), documenti di almeno un genitore, indicare la residenza e il recapito telefonico. L'organizzazione Talè Casting precisa che saranno cancellate in automatico le candidature dei minori se non saranno presenti i documenti di almeno un genitore allegati all’email.