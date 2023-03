Il giro del mondo in 27 film, a Palermo rassegna con i registi indipendenti

Si chiama Il Cadavre Exquis il festival cinematografico nato, proprio come nel gioco dei surrealisti, da una sorta di invito a catena generato da un regista ad un altro... E così sono stati raccolti 27 film da una parte all'altra del mondo, cominciando proprio da Palermo.

I film verranno mostrati al primo piano di Aréa in Piazza Rivoluzione a Palermo giorno 1 e 2 aprile, le proiezioni inizieranno alle 18 e proseguiranno fino alle 23, con un piccolo contributo di 5 euro.

La rassegna è stata ideata dalla regista Keja Ho Kramer, figlia del cineasta statunitense Robert Kramer, che è nata in California ma che ha scelto Palermo per vivere.

Sono 27 film in primissima ed esclusiva visione per la città. I film (corto e mediometraggi) sono tutti in lingua originale con sottotitoli in inglese, e il festival è completamente prodotto in autonomia.

Il Cadavre Exquis http://spinette.free.fr/cadavre_exquis/é una catena di amicizia che crea una comunità di registi, che fuggendo al protocollo di selezione dei festival e distribuzione classica hanno aderito al «gioco».

L'invito partendo da Palermo ha fatto il giro del mondo e qui dove è nato viene concretizzata e condiviso con alcuni registi che saranno presenti all'evento.

Questi i film in rassegna: Azione liquida, Andrea Ferraiuolo; Odio D'Oliva, Antonio Domizio, ANEMIC, Jacopo Abballe; Ashes oflight, Francesco Galbiati; Sheol/Abaddon, Carmine Lo Regio; LT, Ignazio Fabio Mazzola; ThickAir, Stefano Miraglia; Il firmamento, Fabio Badolato e Jonny Costantino, Dazzling Shadows, Keja Ho Kramer; Waterwith out Water, Nicolas Gerber; With sins and respect, Jean Baptiste Decavele; Nitsa, Giorgos Efthimiou; Gli uomini, Christophe Bisson; Oneshould never be cured, Vincent Guilbert; Dreaming of Gotokuji on a Moonless First of May, Natacha Thiéry; Fugue, John Gianvito; Ramps to Nowhere, Minda Martin; Cuando La Rumorosa Calla, Patricia Montoya; Solastalgia or At This Moment; I am Emotionally Somewhere Else, Lucia Lalor; Ionas Dreams of Rain, Dragos Hanciu; Ivàn, Pierluca Ditano; Thecurse, Nuno Escudeiro; We will arrive tomorrow, Maria Galliani Dyrvik; A youth, Giorgio Bosisio; El Padre Medico, Vytautas Puidokas; Dogma, Francesco Rufini; IllegalTourist, Soran Qurbani.

Alcuni dei registi saranno presenti a Palermo alla due giorni di proiezioni.

Keja Ho Kramer, regista e fotografa, ha realizzato più di una dozzina di opere tra video, documentari, film sperimentali e un film di fiction in 35mm, Killer of Beauty, girato e prodotto da Villa Medici a Roma nel 2009.

© Riproduzione riservata