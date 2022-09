Il palermitano Luca Guadagnino dopo il Leone d'Argento: «Scommessa rischiosissima»

Nella conferenza stampa dei vincitori, il regista palermitano Luca Guadagnino afferma che Bones and All era una «scommessa rischiosissima» e il fatto che abbia vinto due premi (Leone d’Argento e Premio Mastroianni) «è per noi un incoraggiamento enorme e ci riempie d’orgoglio».

Richiamandosi alla frase «Non c'è posto per i mostri nel mondo» che pronuncia Maren-Taylor Russel nel film, Guadagnino aggiunge che «il nostro desiderio è portare lo spettatore all’altezza dello sguardo di chi non è conforme e ci sta riuscendo. Speriamo che più persone possibile possano abbracciare questi due amanti cannibali».

