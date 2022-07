Palermo, il rapporto uomo-natura al Sole Luna doc film festival

Una cinquantina di proiezioni di film in concorso e fuori concorso, omaggi speciali a Pier Paolo Pasolini e Letizia Battaglia, un focus su clima e ambiente. È il programma del Sole Luna doc film festival presieduto da Lucia Gotti Venturato. L’edizione numero 17 della rassegna internazionale di documentari sarà ospitata dal complesso monumentale dello Steri dal 4 al 10 luglio. Un filo lega molti documentari in programma a partire dall’evento di apertura: “Sulle tracce dei ghiacciai» progetto fotografico e scientifico durato 13 anni, ideato e realizzato dal fotografo Fabiano Ventura per documentare gli sconvolgenti effetti dei cambiamenti climatici. Sono diciotto i documentari in concorso tra cui otto lungometraggi: raccontano storie, progetti e visioni sul rapporto uomo-natura.

Tra gli eventi speciali gli omaggi alla fotoreporter Letizia Battaglia, scomparsa di recente, a Pier Paolo Pasolini di cui si celebrano i cento anni dalla nascita, al regista Vittorio De Seta alla vigilia del centenario della nascita. Per la fotografa palermitana sarà riproposto «La mia Battaglia», il documentario di Franco Maresco in cui Letizia Battaglia ha raccontato pagine difficili della propria vita. «Lo sciopero dei netturbini» è il documentario inedito di Pier Paolo Pasolini ritrovato nel 2005 sul primo sciopero dei netturbini nel 1970. Di Vittorio De Seta sarà proposta una retrospettiva dei cortometraggi realizzati tra il 1954 e il 1959 in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Tra le novità di quest’anno anche il progetto «Itineranze“ che mette in rete sei festival di documentari: Bellaria Film Festival, IsReal, Sole Luna Doc Festival, PerSo Film Festival, FrontDoc, Festival dei Popoli. «Itineranze» sarà ospitato dal Museo internazionale delle marionette «Antonio Pasqualino».

© Riproduzione riservata