Festival di Cefalù, premio Earth day al documentario sulle tartarughe marine

Il Festival del cinema di Cefalù assegna il Premio Earth day 2022 al documentario «Seaturtle watcher» del regista Andrea Fiorito. «Per avere documentato con un film - si legge nella motivazione - la messa in sicurezza di alcuni nidi di tartarughe marine sulle spiagge di Torre San Giovanni in provincia di Lecce. Per le belle immagini con le quali mostra al grande pubblico l’assistenza che per quattro mesi è stata data a 450 piccole tartarughe marine».

I «Seaturtle watchers» sono cinque ragazzi che hanno sostenuto le attività del Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera.

Il regista Andrea Fiorito è nato a Casarano (LE) nel 1986. Ha studiato produzione musicale e sound design, perfezionando successivamente la sua formazione in cinema documentario presso la Escuela internacional de cine e tv a Cuba dove produce il suo primo documentario «El Polaquito». Dal 2013 lavora a Roma come montatore video prima nella redazione di Aska News e poi per cinque anni nella redazione di Internazionale. Attualmente si occupa di produzione audiovisiva tra Roma e Lecce.

