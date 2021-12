"Il mistero della scuola incantata" film italiano più visto al cinema: a Luì e Sofì le Chiavi d'Oro

Luì e Sofì conquistano un nuovo premio. Dopo il grande successo al botteghino del loro secondo film, dal titolo “Il mistero della scuola incantata”, arriva anche l'importante riconoscimento da parte dell’Anec, l’associazione nazionale esercenti cinema. Nell'ambito della 44esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema Energy, la pellicola si è aggiudicata il "Biglietto d'Oro" e i due youtuber di Partinico hanno vinto le "Chiavi d'oro", che sono state consegnate ieri a Sorrento.

I premi, attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2020 a novembre 2021, vengono assegnati ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani più visti nella stagione. E al primo posto c'è proprio "Me contro Te - Il mistero della scuola incantata", prodotto dalla Warner Bros.Entertainment Italia. Per la stagione cinematografica 2020-2021, la "Chiave d'Oro" è stata attribuita quest’anno al regista Gianluca Leuzzi, agli interpreti Sofia Scalia e Luigi Calagna, che hanno ricevuto il premio anche per la sceneggiatura insieme a Emanuela Canonico e Andrea Boin. Il film, dunque, ha ottenuto ben tre premi: per il regista, per gli interpreti e per la sceneggiatura. Il secondo film di Luì e Sofì, uscito lo scorso 18 agosto e con le sale a capienza ridotta, ha raccolto 5,1 milioni di euro di incassi, un vero successo per i due youtuber.

"Chiavi d'oro" anche per gli altri due film che al regista Riccardo Milani, agli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda, ai protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Argentero per "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto" (Wildside – Vision Distribution). Secondo classificato con 3,1 milioni di euro è uscito nelle sale lo scorso 26 agosto.

Al terzo posto e altra "Chiave d'oro" al regista Gabriele Mainetti, allo sceneggiatore Nicola Guaglianone, agli interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi per "Freaks Out" (Goon Films – Lucky Red – Rai Cinema). Ad oggi ha incassato 2,5 milioni di euro.

