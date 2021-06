"Andrea B" del regista palermitano Alessandro Ienzi vola in concorso a Los Angeles

"Andrea B", scritto e diretto da Alessandro Ienzi con Andrea Ciancimino e prodotto da Raizes Teatro, è stato selezionato e sarà in concorso all’Indie Short Festival di Los Angeles.

Il corto diretto dall'autore e regista palermitano è ispirato a fatti realmente accaduti; affronta il delicato tema della transizione da un sesso ad un altro. Andrea è un ragazzo come tutti, studia all’Università, ha una fidanzata, ama lo sport ed esce con gli amici. Qualche anno fa, però, era una ragazza, aveva una mamma, un papà e un fratello.

“Andrea B affronta il delicato tema della transizione – dice Ienzi- La transizione è un percorso che tanti giovani, anche in Italia, devono affrontare, per riallineare mente e corpo e per vivere finalmente a proprio agio con sé stessi e con il proprio corpo. Dobbiamo favorire questi percorsi e sostenere questi giovani nel corso del loro cammino.”

Il cortometraggio, prodotto da Raizes Teatro, di cui Ienzi è il fondatore, nell’ambito di Human Freedom 21, in collaborazione con the International Human Rights Art Festival di New York e Global Campus of Human Rights di Venezia, è l’ennesima tappa di successo di Raizes Teatro, e sarà adesso presentato e in concorso con molti altri film di autori e registi provenienti da tutto il mondo.

‘Andrea B’ è senza dubbio un piccolo capolavoro di autoproduzione indipendente, realizzato da artisti palermitani e recitato in lingua inglese da Andrea Ciancimino, promettente talento diciannovenne, già notato oltreoceano.

“Calarsi nei panni di Andrea B, è stato un percorso lungo, un viaggio nella psiche e nell’accettazione del sé. La disforia di genere - dice l’attore protagonista - è un tema che va raccontato per imparare a non giudicare anche quando ci appare incomprensibile che un essere umano non si identifichi nel proprio corpo, e si senta intrappolato. Bisogna riconoscere il diritto di poter cambiare.”

Andrea B, un prodotto interamente siciliano, giunge fino agli USA, trovando subito un primo riconoscimento. La dimostrazione, l’ennesima, che bisogna puntare sui giovani e sulle loro idee.

“ Andrea B, è l’ennesima scommessa vinta - dice Alessandro Ienzi -, la dimostrazione che unendo i talenti presenti sul territorio si può arrivare ovunque, e questa è un’opera che Raizes sta svolgendo egregiamente, con pazienza e con cura e di cui stiamo raccogliendo i copiosi frutti.”

© Riproduzione riservata