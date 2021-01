Cinema, al Festival di Cefalù il premio Modugno va al docufilm vietnamita "La madre"

Il Festival del Cinema di Cefalù ha assegnato il premio "Domenico Modugno" al film documentario "La madre" della regista vietnamita Doan Hong Le. Il riconoscimento è stato annunciato in occasione dell’anniversario della nascita di Domenico Modugno, che avrebbe compiuto oggi 93 anni. Il padre della musica leggera italiana è stato anche un attore che proprio a Cefalù, 67 anni, fa nel 1954, girò "Vacanze d’amore" nell’allora Village Magique, che oggi è diventato Club Med.

A "La Madre" (The mother) va il premio Modugno - si legge nella motivazione della giuria - "perché in appena 45 minuti racconta una storia d’amore vera, che si è consumata durante la guerra del Vietnam, fra una giovane vietnamita e un sergente americano. Una storia d’amore che da oltre 40 anni vede quella donna cercare la figlia avuta dall’incontro con il militare americano", figlia che a soli 3 anni lasciò il Vietnam per evitare le ritorsioni del regime contro chi aveva sostenuto gli americani. Dopo quella storia d’amore con il sergente americano la signora Nguyen Thi Dep non si è mai sposata.

Da oltre 40 anni è alla ricerca della figlia senza avere mai più avuto sue notizie. Il film è stato ammesso dalla giuria del festival direttamente in finale. Il "Modugno" è uno dei riconoscimenti previsti dal Festival, mentre i premi delle varie sezioni saranno assegnati il prossimo 21 agosto.

