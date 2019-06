"La fuitina sbagliata" de I Soldi Spicci vola a Toronto al Festival del cinema italiano

"La fuitina sbagliata" il film d'esordio della coppia di comici palermitani I Soldi Spicci vola in Canada: è stato selezionato tra le pellicole che parteciperanno al Festival di Toronto ICFF.

"La fuitina sbagliata è stato selezionato perché il Festival di Toronto Icff lo ha ritenuto un film valido. Siamo certi che verrà apprezzato dal nostro pubblico, composto per lo più da canadesi, ma anche di un nutrito gruppo di italo-canadesi", hanno detto Carlo Cohen, direttore della programmazione e di Cristiano de Florentiis direttore artistico del Festival ICFF di Toronto.

“Siamo ancora increduli, felici. Per noi è una gioia indescrivibile - dicono i protagonisti Annandrea Vitrano e Claudio Casisa -. Abbiamo creduto tanto alla nostra “Fuitina”, ed essere selezionati da un festival internazionale così prestigioso ci riempie di soddisfazione ed emozione. Saremo presenti in sala, perché non possiamo perderci questo momento unico” .

Il film, diretto da Mimmo Esposito, sarà proiettato a Vaughen - Cineplex Cinema il 16 giugno alle ore 20.15.

