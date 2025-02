Scocca l'ora di Emil Audero al Palermo: ha firmato

Palermo e Como annunciano in contemporanea il trasferimento in rosanero del portiere Emil Audero. I comunicati precisano che il passaggio dal club lombardo a quello siciliano avviene con la formula del prestito fino al termine della stagione.

È l’ennesimo portiere di un’annata molto complicata per il Palermo, che dopo il grave infortunio di inizio stagione per il francese Gomis, si è a lungo affidato al giovane Desplanches e in un paio di partite all’esperto Sirigu. Entrambi non hanno convinto e adesso scocca l'ora di Audero.

Italiano di padre indonesiano, classe 1997, Emil Audero è cresciuto nelle giovanili della Juventus, poi ha giocato nella Sampdoria dove ha conosciuto Carlo Osti, attuale ds rosanero. Nella passata stagione, all’Inter, è stato il vice di Sommer.

Gli ultimi mesi al Como non sono stati fortunati: non gioca da fine novembre e si è fermato a otto presenze stagionali. A Palermo cerca riscatto e fiducia, che la società e il tecnico Alessio Dionisi sono disposti a dargli.