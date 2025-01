Di Chiara-Gomes, l'asse tra Palermo e Parma si fa caldo

Non solo in attacco, ma il Palermo interverrà sul mercato in tutti i reparti. Almeno, questa è l’idea del nuovo direttore sportivo Osti. Il portiere è una casella, per esempio, che il Palermo vuole occupare, a prescindere dall’infortunio di Desplanches. L’azzurrino non offre le dovute garanzie tecniche e Sirigu viene visto solamente come riserva e non possibile titolare con un declassamento di Desplanches. Ecco perché la pista che porta a Vasquez è viva e Osti la manterrà tale anche se i primi contatti li aveva instaurati l’ex ds De Sanctis.

In difesa, la priorità è quella di trovare un terzino sinistro. Il primo nome sulla lista è quello di Di Chiara. Al Parma è ormai ai margini e l’ipotesi Palermo è più concreta che mai. Tutte le parti in gioco sono interessati al buon esito della trattativa e, contrariamente al passato, filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Inoltre, il Parma è alla ricerca di centrocampisti e il fatto che Gomes è in uscita potrebbe accelerare questo tipo di operazione, seppur slegata.