Palermo, il romantico ritorno di Sirigu

Sirigu scavalca tutti e diventa il favorito per difendere la porta del Palermo. Per il classe 1987 si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Sicilia, visto che la sua carriera era praticamente iniziata con le tinte rosanero addosso. Ma andiamo con ordine. Il serio infortunio accorso a Gomis durante la partita contro il Brescia, lesione del tendine rotuleo, ha costretto la società di viale del Fante - anche in virtù del fatto che anche il terzo portiere Di Bartolo è anche lui ai box - ad adoperarsi per trovare in fratta un nuovo portiere. Diverse le piste che sono state vagliate dal ds De Sanctis: tutti profili di grande spessore ed esperienza, da Costil fino ad arrivare a Consigli e Kastrati. Inizialmente il francese sembrava essere in pole, ma nelle ultime ore Sirigu ha in qualche modo scalzato tutti.

È una sorta di storia d’amore quella tra il portiere sardo e la Sicilia, un idillio nato nel 2005, quando il portiere all’epoca giovanissimo arrivò dal Venezia. Quel Palermo era in Serie A e il diciottenne Sirigu fu mandato a giocare per due anni nella formazione Primavera, prima di essere mandato in prestito alla Cremonese e poi all’Ancona. Ma l’episodio che avrebbe cambiato la carriera era dietro l’angolo. Nella stagione 2009/10 il Palermo di Zamparini decide di affidare la panchina rosanero a Walter Zenga (indimenticabile la sua conferenza stampa in cui parlò di scudetto) e fu proprio l’«Uomo ragno» a lanciare a sorpresa Sirigu. Sì perché il titolare di quella squadra era il brasiliano Rubinho che, dopo un avvio così così, fu messo in panchina per far spazio proprio al portiere nativo di Nuoro, alla sesta giornata. Prestazione super e conferma del posto nell’undici titolare per tutta la stagione. Campionato nel quale i rosanero sfiorarono la Champions League, ma con Delio Rossi in panchina che subentrò proprio a Zenga.