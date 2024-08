Palermo, il difensore Graves ceduto in prestito al Pec Zwolle

Alla prima del Palermo davanti al popolo rosanero non c’era. Unico assente, al Barbera, il difensore danese Simon Graves, passato in prestito al club olandese di Eredivisie del Pec Zwolle, che ha anche acquisito il diritto di riscatto.

Finisce qua, per il momento, l’avventura del centrale danese che sognava di emulare Kjaer, passato da Palermo molto prima di lui. Graves è arrivato in rosanero il 30 gennaio 2023 dal Randers. Ha segnato il suo primo e unico gol in maglia rosanero il 23 dicembre in occasione del pareggio esterno (3-3) contro il Como. In totale ha collezionato 17 presenze. Il club lo ha salutato e ringraziato sui social: «A Simon un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».