Palermo, ore decisive per il portiere: Costil in vantaggio su Consigli

Meno male che ancora il mercato è aperto. La sfortunata e triste vicenda legata all’infortunio di Gomis (lesione del tendine rotuleo e stagione praticamente già finita) ha rimesso in moto De Sanctis che ormai aveva archiviato la questione portiere con l’ingaggio del senegalese e del giovane Di Bartolo, formando un ottimo terzetto in vista della stagione. Sfortuna ha voluto che alla prima giornata di campionato tutti i piani saltassero in aria, con il direttore sportivo costretto a fiondarsi nuovamente nei meandri del calciomercato cercando disperatamente un sostituto del senegalese. Nel triste episodio, il Palermo ha almeno la fortuna di aver ancora la finestra di mercato aperta in maniera tale da poter sfruttare ancora qualche giorno prima del gong finale, previsto l’1 settembre. Adesso, quindi, ecco che parte il toto-portiere, con De Sanctis che realmente sta vagliando diverse strade prima di capire quale di esse possa risultare quella più conveniente sia dal punto di vista tecnico che economico. È chiaro che il primo nome sulla lista del ds rosanero è quello di Consigli. Per ovvi motivi il portiere del Sassuolo potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Uomo di grande esperienza, con il giusto carisma per ricoprire un ruolo importante all’interno dello spogliatoio, consapevole sia dell’ambiente che va a trovare che dello staff tecnico che potrebbe accoglierlo: un uomo di famiglia per Dionisi, che lo ha allenato in Emilia dandogli sempre fiducia, anche a discapito di colleghi più giovani.

Resta da capire, infatti, con quali garanzie Consigli possa raggiungere Palermo, visto e considerato che attualmente sarebbe visto come alternativa a Desplanches, adesso diventato irrimediabilmente il titolare della porta rosanero. Per un portiere che fino a pochi mesi fa era il protagonista in Serie A sarà sicuramente difficile accettare determinate condizioni, ma nulla è da escludere. Già in passato De Sanctis ha avuto portieri d’esperienza presi per entrare in sordina in squadre già collaudate. Ochoa e Costil alla Salernitana, per esempio: due esempi di come il ds del Palermo sa come intervenire in un ruolo che lo ha visto protagonista prima di appendere i guanti al chiodo. Proprio il francese fece lo stesso percorso dalla Francia all’Italia, come Gomis. E attualmente si trova svincolato.

Questa operazione non fa altro che relegare in seconda fascia di priorità altri reparti che il Palermo stava approfondendo, come il difensore centrale di destra e un attaccante duttile. Per il ruolo di centrale con piede destro, il nome è sempre quello di Ceccherini, in uscita dal Verona e che la Cremonese, fino a pochi giorni fa in procinto di tesserarlo, non ha ancora concretizzato l’interesse. Alternativa, un giocatore proveniente da una società estera, il classico «mister X» che potrebbe palesarsi negli ultimi giorni di mercato.

In attacco, invece, nulla si muove per motivi strettamente economici. Non perché la società rosaneo non ha soldi a sufficienza, ma perché le richieste di Celta Vigo per Allende e del Rakow per Crnac sono considerate «fuori mercato». Per questo motivo, si proverà a far passare del tempo in attesa che in un modo o in un altro la situazione riesca a sbloccarsi. Anche qui, l’ipotesi di un colpo a sorpresa in stile Appuah è dietro l’angolo. In uscita, Graves in settimana firmerà per la Reggiana.

Nella foto Benoit Costil