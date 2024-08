Palermo, a Dionisi servono ancora rinforzi: in avanti si punta forte su Allende

Certamente non il miglior modo di iniziare: non tanto per la sconfitta, certificata da una super prestazione del Brescia, quanto piuttosto per il notevole passo indietro nella prestazione dopo gli ottimi spunti emersi dalla gara di Parma. Il Palermo ha fatto rivedere tanti difetti della scorsa stagione, in particolare per quanto riguarda le palle inattive: per Dionisi la strada è lunga, ma il campionato è lungo e ci sono ancora 37 partite a disposizione per correggere gli errori.

Ci sarà da lavorare e il mercato può ancora venire in soccorso, ma la brutta gara di Brescia non cancella tutto ciò che è stato costruito in precedenza. La ricerca del difensore centrale procede a spron battuto, senza dimenticare la necessità di un ulteriore attaccante che vada a completare la batteria di centravanti della squadra insieme a capitan Brunori e Henry. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato l’identikit del profilo gradito alla dirigenza rosanero è chiaro: difensore centrale di piede destro. Scartata, in ragione del fatto che si tratta di un mancino la pista Ferrari, resta viva l’ipotesi che porta a Ceccherini del Verona, sul quale c’è un forte pressing della Cremonese, ma ancora le parti non hanno trovato l’intesa definitiva e proprio in questa situazione potrebbe inserirsi la società rosa. Da non scartare neppure l’ipotesi che si vada a pescare altrove.