Lucioni ancora fermo per infortunio: Graves per ora resta al Palermo, la Reggiana può attendere

Simon Graves per ora non parte. Il Palermo per il momento ha congelato ogni possibilità di trasferimento del difensore danese alla Reggiana, data l'indisponibilità di Lucioni. Il difensore ex Frosinone soffre dei postumi di un trauma contusivo al bacino, che al momento non permettono alla società di prevedere quando sarà disponibile per Alessio Dionisi. Oggi Lucioni non figura tra i convocati per la partita di Brescia. I difensori centrali sono Nedelcearu e Nikolau nell'undici titolare e Ceccaroni e appunto Graves in panchina. Nasce come difensore centrale anche Buttaro, che però da temo viene impiegato come esterno, anche di centrocampo, al punto che l'originario ruolo sembra pressoché dimenticato.

Il Palermo è sul mercato alla ricerca di un difensore centrale, che sia, in particolare, di piede destro. La trattativa per Ceccherini si è rivelata particolarmente complicata. Può darsi che il direttore sportivo Morgan De Sanctis la prossima settimana tiri fuori l'asso dalla manica, ma al momento per prudenza Graves resta in rosanero.