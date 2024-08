Il mercato del Palermo: ora De Sanctis punta sull'attaccante del Celta Vigo Allende

È di queste ultime ore, infatti, il concreto interesse da parte del direttore sportivo rosanero per Tadeo Allende. Argentino di 25 anni, Allende è un attaccante che ha nella duttilità il suo punto di forza e che gioca in Europa solamente da sei mesi. Sono stati gli spagnoli del Celta Vigo, infatti, ad accorgersi per primi della qualità dell’attaccante argentino, pagando al Godoy Cruz una cifra pari a 4,5 milioni di euro per portarlo nella Liga spagnola. In dieci partite, una rete e tante ottime prestazioni per un elemento che ha fatto drizzare le antenne anche del ds rosanero, a colloquio con il collega iberico per capire i margini di trattativa che, comunque, si preannuncia per nulla semplice.

Mancano due settimane esatte alla chiusura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Questa estate ha visto il Palermo molto attivo su tutti i fronti, tant’è che sono stati colmati quelli che erano i buchi in organico soddisfacendo le richieste del tecnico Dionisi. Tuttavia, l’opera non è ancora del tutto completa e il fatto che Morgan De Sanctis sia seduto su più tavoli di mercato è la dimostrazione che i rosanero stanno ancora lavorando per acquisire gli ultimi pezzi di un puzzle ancora incompleto.

Il Celta Vigo, infatti, per liberarsi del cartellino del giocatore richiede più o meno la stessa cifra sborsata 8 mesi fa, con l’inserimento di bonus e percentuali che chiaramente andrebbero a giustificare un eventuale trasferimento. Questo sarà l’argomento più spinoso da risolvere, visto che per l’altro obiettivo ricercato da De Sanctis, il croato Crnac, la richiesta di 4 milioni di euro da parte del Rakow lo ha spaventato Sia Crnac che Allende, tuttavia, sono elementi molto simili per caratteristiche e potenzialità e ciò dimostra la volontà di De Sanctis di inserire all’interno della propria rosa un attaccante che possa giocare sia da esterno sia da prima punta.

Capitolo difensore. Anche qui, De Sanctis sta cercando un elemento che possa essere inserito come centrale di destra di una difesa a 4, idealmente per giocare in coppia con uno tra Nikolaou e Ceccaroni. Lucioni e Nedelceauru danno ampie garanzie ma a volte hanno saltato qualche partita di troppo ed è per questo che si sta cercando sul mercato un altro elemento che possa offrire maggiori garanzie. Il nome di Ceccherini è quello più gettonato, anche se la Cremonese al momento sembra in vantaggio rispetto ai rosanero. Ferrari, invece, non sarebbe tra quelli in prima fila solo ed esclusivamente per il fatto di essere un mancino, cosa che al momento non interessa al club rosanero vista l’abbondanza in rosa di giocatori di piede sinistro. Possibile che sia stia seguendo un «mister X», magari di una squadra di A, e si aspettino gli ultimi giorni di mercato per assestare il colpo. Graves, intanto, è atteso a Reggio Emilia: sarà un nuovo giocatore della Reggiana come lo è già Stulac da qualche settimana. In uscita, piazzato anche Corona, c’è difficoltà a trovare un acquirente per Broh: il centrocampista francese si sta allenando con il gruppo ma è consapevole di non essere tra quelli destinati a rimanerci fino al termine della sessione di calciomercato.