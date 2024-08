Il Palermo sul mercato per completare la rosa: a centrocampo l'obiettivo è lo juventino Nicolussi Caviglia

Il ritiro di Manchester si avvia alla conclusione e saranno le competizioni ufficiali (al via tra dieci giorni con la sfida di Coppa Italia a Parma) a dare una prima misura di quanto il Palermo possa essere accreditato per raggiungere quel salto di categoria che negli ultimi due campionati non è riuscito. Morgan De Sanctis ha due missioni per il mese corrente: sfoltire ulteriormente l'organico e rinforzare ciascun reparto con almeno un innesto.

Il primo obiettivo è a buon punto, se si considera che il direttore sportivo è a un passo dal formalizzare tre cessioni: Leo Stulac sta per andare alla Reggiana (manca solo la firma), Samuele Damiani al Pescara e Mladen Devetak al Rijeka (ultimi dettagli per entrambi). Nella lista dei partenti ci sono ancora Jeremie Broh, Giacomo Corona e Ionut Nedelcearu, mentre sono in bilico Simon Graves e Dario Saric.

In entrata De Sanctis sta provando a chiudere per il jolly offensivo Stredair Appuah, ma per completare l'organico c'è bisogno di un innesto per reparto e in alcuni casi forse anche di due. Serve senz'altro un terzino sinistro: tanti profili sono stati opzionati finora, ma nessuno ha convinto pienamente. Serve un centrocampista, regista o mezzala che sia: la candidatura più forte è quella dello juventino Hans Nicolussi Caviglia, ma l'operazione è abbastanza complessa.