Attento Palermo, due club provano lo sgambetto per Appuah

Quello di Stredair Appuah è il nome più caldo in questi giorni nel mercato in entrata del Palermo, ma nonostante il Nantes abbia di fatto accettato l'offerta da 2 milioni di euro l'affare non si è ancora sbloccato, poiché resta da limare qualche dettaglio: un film già visto nelle scorse settimane con Dimitrios Nikolaou e Niccolò Pierozzi, arrivati dopo due settimane quasi interminabili di trattative con Spezia e Fiorentina, ma per il francese il rischio è di una clamorosa beffa e sarà fondamentale accelerare i tempi per evitarla.

Se fino a ieri le pretendenti per Appuah sembravano essersi defilate, Venezia compreso, ora altre due squadre hanno bussato alla porta dei gialloverdi: si tratta del Burnley, da poco retrocesso in Championship ma già in passato con i radar puntati sul campionato francese, e lo Young Boys, dominatore in Svizzera negli ultimi anni grazie soprattutto a un nucleo giovane. Nessuna delle due ha ancora formulato un'offerta ufficiale al Nantes e questo pone tuttora i rosa in una posizione di vantaggio, ma qualora tale proposta arrivi è facile supporre che sia più alta dei 2 milioni messi sul piatto da Morgan De Sanctis.