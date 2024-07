Palermo, Stulac ad un passo dalla Reggiana ma c'è l'incognita della visite mediche

Un'improvvisa accelerata nella notte ed ecco che l'affare si può chiudere a brevissimo: Leo Stulac è pronto per vestire la maglia della Reggiana, che dopo averlo corteggiato nelle ultime settimane ha trovato l'accordo con il Palermo per acquistarlo a titolo definitivo. Lo sloveno, non convocato per il ritiro di Manchester, ha già accettato la nuova destinazione, ma perché l'affare si concretizzi andrà superato un ultimo scoglio.

Stulac è infatti alle prese con una lesione al retto femorale, patita a metà luglio e apparentemente in fase di guarigione: se le visite mediche (che verranno programmate una volta sistemati gli ultimi dettagli) daranno esito positivo allora si andrà dritti alla fumata bianca, altrimenti il rischio è dover attendere fino agli ultimi giorni di mercato, con la Reggiana che nel frattempo potrebbe anche cambiare obiettivo (dialogo avanzato anche con il Genoa per Jagiello).

Per Stulac l'avventura in rosanero è dunque a un passo dalla chiusura: in due stagioni ha raccolto 32 presenze e 4 reti, tutte segnate nel girone d'andata della passata stagione. In mezzo tanti infortuni e difficoltà tattiche che lo hanno portato ad avere un ruolo più marginale negli ultimi mesi, fino all'amaro epilogo dell'esclusione da Manchester. La sua potrebbe non essere l'unica uscita imminente a centrocampo: Pescara e Foggia proseguono infatti nel duello per Samuele Damiani ed entrambe puntano a chiudere nel minor tempo possibile. Al momento leggermente avanti gli abruzzesi, grazie soprattutto al fattore Baldini.