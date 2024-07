Palermo, sondaggio del Pisa per Saric: no al Pescara per Buttaro ma col giocatore sarà comunque addio

Se Leo Stulac e Samuele Damiani sono tra i giocatori del Palermo destinati a cambiare maglia in questi giorni, a stretto giro potrebbero esserci altri nomi in uscita: il passaggio dello sloveno alla Reggiana è ai dettagli e il numero 21 è sempre più vicino al Pescara (che sembra aver definitivamente superato la concorrenza del Foggia), ma tra i profili in odore di cessione ci sono anche Dario Saric, Alessio Buttaro e Mladen Devetak.

Il bosniaco non ha ancora ricevuto la bocciatura definitiva da Alessio Dionisi, ma dal suo ritiro ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto dopo un’annata tutto sommato positiva all’Antalyaspor: in attesa di decidere cosa farne il Palermo registra l’interesse del Pisa, che sta valutando diversi profili per il centrocampo compreso appunto Saric. Tuttavia, diversamente dall’anno scorso, se cessione sarà i rosa la vorrebbero a titolo definitivo, magari riguadagnando i 2 milioni versati nel 2022 per prelevarlo dall’Ascoli: al momento i toscani sembrano più orientati per un prestito, ma il dialogo è destinato a proseguire nei prossimi giorni.