Palermo, Appuah più vicino: si può chiudere a due milioni

Il rilancio potrebbe essere quello decisivo per piazzare un nuovo colpo in entrata dopo il tris di ieri (Blin-Pierozzi-Di Bartolo): Stredair Appuah è più vicino a vestire la maglia rosanero e l'affare, che nelle ultime ore ha avuto un'importante accelerata, può essere completato nel weekend.

Per l'esterno francese, classe 2004, il Palermo si è spinto fino a un'offerta da due milioni di euro più bonus: una cifra che sembra soddisfare la richiesta del Nantes, che invece la settimana scorsa aveva rifiutato 1,8 milioni dal Venezia (quando l'interesse dei rosa era appena sorto).

Il rischio è che ora su Appuah, sondato anche da alcuni club di Premier League, possa scatenarsi un'asta: il Palermo ha fatto la sua mossa prendendo in contropiede la concorrenza, ora tocca alle altre squadre decidere se rilanciare o fermarsi.

Il francese ha già esordito in Ligue 1, scendendo in campo per quattro volte nella scorsa stagione senza segnare: in più è stato uno dei punti fermi in Youth League, dove i gialloverdi si sono spinti fino alla semifinale (non giocata da Appuah per un infortunio). Ora la sua carriera potrebbe proseguire in Italia in una realtà ambiziosa come quella rosanero, consegnando ad Alessio Dionisi un esterno offensivo promettente e capace di tagliare in due le difese avversarie con le sue accelerazioni.