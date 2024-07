Palermo, continua il rebus terzino sinistro: prende quota la pista estera

Il ritorno dalle vacanze post Coppa America di Kristoffer Lund è un primo tassello per permettere al tecnico Alessio Dionisi di consolidare i propri schemi tattici con un terzino sinistro di ruolo, ma non è sufficiente per mettere al sicuro il Palermo in un reparto su cui già la scorsa estate si era lavorato con molti limiti: Morgan De Sanctis è in cerca di un altro esterno basso sulla corsia mancina, ma tutte le opzioni valutate finora stanno progressivamente perdendo quota.

L’opzione che porta a Gianluca Di Chiara (nella foto) del Parma, palermitano di nascita e già in rosanero con la Primavera nel 2011/12, si sta raffreddando settimana dopo settimana nonostante il giocatore non sia una prima scelta nel club emiliano e la valutazione economica sia decisamente abbordabile.

Su Leonardo Carissoni del Cittadella c’era stato un sondaggio a fine giugno, ma l’affondo non è mai partito perché il suo profilo non sembra aver convinto fino in fondo. Scenario simile per Nikolas Ioannou del Como: è stato messo sul mercato a inizio luglio, ma da viale del Fante non è mai arrivata un’offerta concreta e adesso il cipriota è pronto ad accasarsi alla Sampdoria nell’ambito dell’operazione Audero (ai blucerchiati in cambio andranno anche Ghidotti e Bellemo).