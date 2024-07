Palermo: Blin e Pierozzi firmano, ma sfumano Mazzitelli e Ioannou

I contratti sono stati depositati in Lega B e loro hanno già raggiunto la squadra: i due nuovi giocatori del Palermo, Alexis Blin (nella foto) e Niccolò Pierozzi, sono pronti a mettersi all’opera con i nuovi compagni a Manchester e dare loro manforte in vista di un campionato che vede i rosa candidati prepotentemente al salto di categoria.

L’ex capitano del Lecce si lega al Palermo per i prossimi tre anni: nelle casse dei salentini una cifra tra 1 e 1,5 milioni di euro, al giocatore un ingaggio da 500 mila euro. La stessa somma è stata versata alla Fiorentina per avere Pierozzi, ma in questo caso è previsto anche un 50% in favore dei gigliati al momento della rivendita: entrambi dovrebbero esordire in amichevole sabato prossimo contro l’Oxford, mentre la prossima firma dovrebbe essere quella di Di Bartolo dal Lommel.

Per due giocatori che arrivano ci sono altrettanti obiettivi che si accasano altrove. Il Como ha virtualmente chiuso per Riccardo Mazzitelli dal Frosinone: il trasferimento del centrocampista, che il Palermo aveva messo nel mirino a inizio giugno, avverrà in prestito con obbligo di riscatto. Sfuma anche Nikolas Ioannou dal Como stesso, ma a differenza di Mazzitelli i rosa non sono mai andati oltre il semplice sondaggio per lui: l’esterno cipriota andrà alla Sampdoria nell’ambito dell’operazione Audero, con i blucerchiati pronti ad accogliere anche Ghidotti e Bellemo. Al Palermo toccherà ora rimboccarsi le maniche e iniziare una nuova ricerca sia in mediana sia per il terzino sinistro: c’è ancora un mese a disposizione, ma l’ideale sarebbe mettere a posto quanti più tasselli possibili per l’inizio del campionato il 16 agosto.