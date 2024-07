Palermo, su Mazzitelli piomba il Como: Buttaro richiesto dal Pescara

Il suo nome è uno dei più caldi in entrata ormai da inizio giugno, ma un blitz potrebbe cancellare in un attimo il sogno del Palermo: Riccardo Mazzitelli è entrato nel mirino del Como, pronto ad accontentare la richiesta di 5 milioni di euro da parte del Frosinone.

Una cifra che i rosa avevano provato ad abbassare nelle scorse settimane, dal momento che il regista sarebbe comunque andato in scadenza di contratto tra un anno, ma i ciociari hanno sempre risposto picche e ribadito la volontà di trattenere il proprio capitano a meno di offerte irrinunciabili: i lariani, che hanno una forza economica simile a quella del City Football Group ma possono garantire a Mazzitelli di giocare in massima serie, sono pronti al contropiede e se l’affare si concretizzerà per Morgan De Sanctis sarà necessario rimescolare le carte per gli obiettivi a centrocampo.

In attesa di ufficializzare gli arrivi di Alexis Blin dal Lecce, Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina e Francesco Di Bartolo dal Lommel, il Palermo dovrà lavorare anche sulle uscite: la più difficile è certamente quella di Leo Stulac, non convocato per la seconda parte di ritiro e rimasto in Sicilia per curare l’infortunio al retto femorale.