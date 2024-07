Palermo, finalmente Pierozzi: affare chiuso, alla Fiorentina un milione

Un'attesa che sembrava quasi interminabile, un via libera che arriva insperato in mattinata: Niccolò Pierozzi sarà un nuovo giocatore del Palermo. Tutti i tasselli che nelle ultime due settimane tenevano fermo l'affare si sono sbloccati: il giocatore non andrà in ritiro con i viola a Preston, ma raggiungerà comunque l'Inghilterra nei prossimi giorni con destinazione Manchester per aggregarsi ai rosa.

Le cifre definitive della trattativa sono totalmente diverse da quelle del primo accordo, che Palermo e Fiorentina avevano trovato tra il 6 e il 7 luglio: nelle casse dei gigliati dovrebbe andare un milione di euro, non più 3 come inizialmente prospettato, e in caso di rivendita avranno diritto al 50% del guadagno. Dovrebbe invece rimanere inalterata la durata del contratto: Pierozzi, che non rientrava nei piani del nuovo tecnico viola Palladino, è pronto a legarsi al club di viale del Fante per i prossimi quattro anni.

Per lui si prospetta un dualismo decisamente interessante con Salim Diakité nel ruolo di terzino destro; di contro andrà trovata una sistemazione ad Alessio Buttaro, distintosi come jolly tra gli esterni in queste prime settimane di ritiro (impiegato a sinistra per l'assenza di Kristoffer Lund e la partenza a inizio mese di Giuseppe Aurelio). Su di lui si erano mosse nelle scorse settimane le neopromosse Cesena e Juve Stabia.