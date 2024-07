Palermo, vicine due uscite: Damiani al Pescara, Fella va alla Cavese

Con l’arrivo di Alexis Blin dal Lecce ormai a un passo, il Palermo dovrà inevitabilmente effettuare qualche uscita. Due di queste potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni: Samuele Damiani è vicino al Pescara, Giuseppe Fella alla Cavese. L’ex centrocampista dell’Empoli, nella scorsa stagione in prestito alla Juventus Next Gen, è pronto a riabbracciare Silvio Baldini: i due sono stati tra i protagonisti della promozione in B dei rosa del 2022 e adesso sono pronti a ritrovarsi, soprattutto dopo che il Pescara ha visto sfumare un altro ex Palermo come Gregorio Luperini (altro pupillo di Baldini), accasatosi al Catania; su Damiani si era mosso pure il Foggia, ma il legame affettivo con l’ex tecnico potrebbe essere decisivo per il passaggio in Abruzzo.

Al passo d’addio anche Fella, che negli ultimi giorni non si è allenato con i compagni a Livigno (per lui sedute personalizzate) e non è sceso in campo nell’amichevole con il Monza: lo attende la Cavese, che sta definendo con i rosa la formula del trasferimento; per Fella si tratterebbe della terza avventura consecutiva in Serie C dopo quelle con il Monopoli nel 2022/23 e con il Latina nella scorsa stagione.