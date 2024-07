Palermo, per Appuah è sfida col Venezia: Vasic richiesto dal Partizan Belgrado

Dopo il timido campanello d’allarme della sconfitta in amichevole contro il Rapperswil, il Palermo lavora per rinforzare l’organico guardando ancora al mercato estero: Morgan De Sanctis ha messo gli occhi su Stredair Appuah (nella foto), ala sinistra franco-ghanese di vent’anni che nella scorsa stagione ha militato nelle giovanili del Nantes, trovando anche l’esordio in prima squadra e ritagliandosi un ruolo di primo piano nella cavalcata dei gialloverdi in Youth League (eliminati solo in semifinale ai rigori contro i futuri campioni dell’Olympiakos). Su Appuah c’è pure il Venezia, che ha già formulato una proposta da 1,8 milioni di euro: il Nantes ne chiede almeno 3, il Palermo finora non ha messo sul piatto alcuna offerta ma non è da escludere un rilancio nei prossimi giorni.

Capitolo centrocampo: sono in corso i dialoghi con il San Lorenzo per Agustin Martegani, che De Sanctis aveva portato alla Salernitana dodici mesi fa; i rosa sono pronti a proporre un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, la palla passa ora agli argentini. In viale del Fante è anche arrivata una richiesta per Aljosa Vasic, proveniente dal Partizan Belgrado che vorrebbe acquistarlo in prestito: il Palermo, almeno per il momento, non sembra intenzionato a cedere uno dei giocatori su cui ha puntato con maggior forza nella scorsa estate, ma che in campionato non ha brillato sia per alcune difficoltà tattiche sia per gli infortuni in serie.