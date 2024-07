Il Palermo guarda ancora in Argentina: piace Martegani del San Lorenzo

Non c'è solo Valentin Gomez nei radar di Morgan De Sanctis tra i possibili colpi in Argentina: il direttore sportivo del Palermo ha messo nel mirino anche Agustin Martegani, centrocampista del San Lorenzo che nella scorsa stagione ha militato nella Salernitana.

L'argentino, classe 2000, è stato portato in Italia dallo stesso De Sanctis e ha chiuso il 2023/24 con 18 presenze e una rete, realizzata il 21 gennaio contro il Genoa: a fine campionato i campani, nel frattempo retrocessi in B, non hanno esercitato il diritto di riscatto e Martegani è tornato al San Lorenzo, ma adesso il Palermo vuole provare a riportarlo in Italia. La formula proposta è quella di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, la stessa utilizzata per l'acquisto di Thomas Henry dal Verona: il dialogo tra i club è già partito, nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche sviluppo.

Al contempo il direttore sportivo sta cercando di condurre a termine la trattativa con il Velez per Gomez, che però resterebbe in prestito al River Plate per un periodo di 18 o 24 mesi: il City Football Group punta forte su di lui per il futuro, ma al momento preferirebbe lasciarlo in patria per crescere ulteriormente in vista di un salto di qualità che sarà con ogni probabilità in rosanero (ma sempre con gli occhi vigili provenienti da Manchester).