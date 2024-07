Pigliacelli saluta Palermo: «In rosa due anni fantastici»

Mirko Pigliacelli saluta il Palermo e approda al Catanzaro. Il portiere classe 1993 dopo due stagioni, tra alti e bassi, lascia i rosanero per iniziare una nuova avventura nel campionato di Serie B. Con la maglia rosanero per l’estremo difensore romano 78 presenze e 19 clean sheet: «Semplicemente grazie Palermo - ha scritto sui social -. Non sono mai stato di tante parole, ho sempre preferito altro, ho sempre preferito mettere il cuore e l’anima in quello che ho fatto dentro e fuori dal campo».

Per Pigliacelli un legame particolare anche con la città: «Grazie perché ho avuto la fortuna di vivere due anni in un posto fantastico, di cui sono follemente innamorato - prosegue il portiere -. Grazie ai miei compagni che hanno condiviso con me questi due anni di vita e a cui ho cercato di dare tanto ed ho ricevuto tanto. Chi è stato vicino a me sa cosa è per me Palermo». Adesso però difenderà la porta dei giallorossi: «Ho girato tanto, ma sinceramente quando ho avuto la possibilità di venire a Catanzaro c’è stato poco da pensare - dice ai microfoni del sito ufficiale della società calabrese -. Quando ho giocato al Ceravolo è stato emozionante. Ho sentito da subito il calore della piazza, ma anche la forte voglia di tutti di avermi qui. Sono felice, non vedo l’ora di iniziare». Pigliacelli si è legato al Catanzaro per due stagioni: «Sono sicuro di poter dare una mano alla squadra e a questa società».