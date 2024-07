Palermo, dialogo aperto con il Südtirol per Andrea Giorgini: occhi puntanti anche su Gomez del Velez

C’è sempre la difesa in prima linea nel mercato del Palermo: in attesa di risolvere il nodo terzino sinistro, Morgan De Sanctis è al lavoro per rinforzare l’intero reparto con profili di qualità, soprattutto giovani. Gli intoppi sull’arrivo di Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina non dovrebbero precludere la buona riuscita dell’affare, ma intanto è partito il dialogo con il Südtirol per Andrea Giorgini.

Il classe 2002 può giocare con la stessa efficacia da centrale e da terzino: su di lui si era mosso anche il Bari, ma i rosa sono pronti a offrire un milione circa per l’acquisto del suo cartellino e tale condizione soddisfa il club di Bolzano. L’eventuale arrivo di Giorgini spingerebbe Simon Graves ancora più lontano da Palermo, visto che i due hanno caratteristiche molto simili.

Un altro nome sul taccuino di De Sanctis è Valentin Gomez, difensore del Velez: il City Football Group ha messo nel mirino il classe 2003 argentino da tempo ed è disposto anche a un investimento importante per lui. Il Velez chiede 10 milioni di euro, il Palermo vorrebbe spendere meno o comunque studiare una nuova formula: Gomez però non arriverebbe subito in rosanero, perché il Cfg è pronto a lasciarlo in prestito (quasi certamente oneroso) per 18 o 24 mesi al River Plate per poi portarlo in Europa con un bagaglio di esperienza maggiore.