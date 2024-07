Al Palermo serve con urgenza un terzino sinistro: tre le opzioni sul tavolo

La partenza di Giuseppe Aurelio e l'assenza di Kristoffer Lund, in vacanza dopo un'annata chiusa solo a inizio luglio tra Serie B e Nazionale, hanno messo il Palermo dinanzi a un problema che si era manifestato già dodici mesi fa: l'assenza in ritiro di un terzino sinistro puro e la necessità di utilizzare in quel ruolo giocatori con caratteristiche diverse, precludendosi la possibilità di lavorare fin da subito su una serie di schemi per la prossima stagione.

I rosa hanno provato a mettere una pezza a questo scenario richiamando Mladen Devetak, inizialmente escluso dai convocati per Livigno, ma non può in alcun modo bastare: oggi pomeriggio, nella seconda amichevole contro il Rapperswil, toccherà nuovamente ad Alessio Buttaro occupare quella piazzola con la consapevolezza che dovendo giocare a piede invertito sarà più difficile consolidare determinati meccanismi sulla fascia sinistra. Del resto sia il numero 25 sia il serbo sono in partenza: il Palermo che verrà è intenzionato a puntare su soluzioni diverse.