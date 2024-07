Palermo, De Sanctis studia il doppio colpo: la Salernitana apre per Legowski e Ikwuemesi

Li ha portati in Italia nell’estate 2023 quand’era ancora direttore sportivo della Salernitana, adesso li rivuole per il Palermo e può trovare una sponda proprio nella sua ex squadra, nella quale è in corso una profonda ristrutturazione. Morgan De Sanctis ha individuato in Mateusz Legowski e Chukwubuikem Ikwuemesi (nella foto fermato con le cattive da Rrahmani durante il derby fra Salernitana e Napoli l'anno scorso all'Arechi) due possibili profili per rinforzare i rosa in vista di una stagione che dovrà necessariamente vederli protagonisti nella rincorsa alla Serie A.

In questo senso la situazione del club campano viene in soccorso al direttore sportivo del Palermo: il progetto tecnico delle stagioni precedenti è stato azzerato dai granata dopo il mancato passaggio di proprietà e tutti i giocatori, giovani e meno giovani, sono considerati sacrificabili e cedibili di fronte a un’offerta congrua, che la società di viale del Fante sarà ben disposto a fare qualora dovesse ritenere i giocatori funzionali al gioco di Dionisi. Legowski può portare vivacità e intelligenza tattica in regia, Ikwuemesi grinta e corsa in attacco: entrambi i reparti sono momentaneamente scoperti o comunque a caccia di soluzioni nuove rispetto al passato, cosicché il Palermo si prepara a un possibile nuovo asse dopo quello già creato con il Verona, da cui è già arrivato Thomas Henry (a Livigno dalla tarda serata di ieri) e da cui potrebbe presto arrivare Federico Ceccherini. Intanto un altro ex Salernitana, Niccolò Pierozzi, è sempre più vicino al passaggio in rosanero: i prossimi giorni saranno decisivi. A una settimana dall’arrivo a Livigno il Palermo è già andato incontro a un primo rinnovamento, con due innesti (prossimi a diventare tre) e tre partenze. A Gomis, arrivato sabato scorso a ridosso dell’avvio del ritiro, si è aggiunto ieri mattina Nikolaou, che ha salutato i compagni e Dionisi per poi allenarsi in palestra: l’ufficialità del suo arrivo a titolo definitivo dallo Spezia è arrivata oggi, mentre domani dovrebbe essere il turno di Henry, che ha completato le visite mediche ed è arrivato in Valtellina per iniziare una nuova avventura dopo il biennio poco fortunato a Verona. Il terzo innesto può essere completato nei primi giorni della settimana entrante: l’accordo con la Fiorentina per Pierozzi è virtualmente chiuso per 3 milioni di euro circa, non appena saranno limati gli ultimi dettagli il giocatore sarà libero di sostenere i test medici con il Palermo e dare a Dionisi ulteriori soluzioni nella piazzola di terzino destro.