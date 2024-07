Palermo, Nikolaou è in ritiro: attesa per l'ufficialità. Pigliacelli saluta

È arrivato di buon mattino al centro sportivo Aquagranda di Livigno per salutare i nuovi compagni, prima di dirigersi in palestra per una seduta individuale: Dimitrios Nikolaou si prepara a iniziare una nuova avventura della sua esperienza calcistica con il Palermo, che a breve ne darà l'ufficialità.

L'ormai ex difensore dello Spezia si accasa dunque in rosanero dopo una trattativa lunga ma mai in discussione: si giocherà con Ceccaroni (mancino di piede come lui) una piazzola al centro della retroguardia. Difficilmente potrà essere in campo già tra poche ore nell'amichevole contro il Sondrio, più plausibile vederlo mercoledì 17 luglio contro gli svizzeri del Rapperswil.

Per un Nikolaou che arriva c'è un Mirko Pigliacelli che se ne va: il portiere ha lasciato in mattinata il ritiro ed è pronto a sostenere le visite mediche con il Catanzaro. Firmerà un contratto di due anni, con opzione per il terzo: i rosa verseranno nelle casse dei calabresi una cifra vicina ai 180mila euro per contribuire all'ingaggio, ma se i giallorossi si classificheranno nelle prime dieci posizioni parte di questa somma (40mila euro) verrà restituita al club di viale del Fante.